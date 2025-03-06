«Тампа» выменяла у «Сиэтла» Гурде и Бьоркстранда по итогам трехстороннего трейда с участием «Детройта»
«Тампа» вернула Янни Гурде из «Сиэтла» в рамках сделки с участием «Детройта».
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Форвард Янни Гурде сначала был отправлен в «Детройт» в обмен на защитника Кайла Окойна. «Ред Уингс», удержав 50% зарплаты Гурде, затем обменяли его в «Тампу» на условный выбор в 4-м раунде драфта-2025.
«Тампа» по итогам сделки получила нападающих Янни Гурде и Оливера Бьоркстранда.
«Сиэтл» получил форварда Мики Эйссимонт, а также пики в 1-м раунде драфтов 2026 и 2027 годов и выбор во 2-м раунде драфта-2025.
Гурде проводит последний сезон по шестилетнему контракту на 31 млн долларов, который он подписал с «Тампой» 2 ноября 2018 года. По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне на счету канадца 17 очков (6+11) в 36 матчах за «Сиэтл».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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