«Тампа» выменяла у «Сиэтла» Гурде и Бьоркстранда по итогам трехстороннего трейда с участием «Детройта»

«Тампа» вернула Янни Гурде из «Сиэтла» в рамках сделки с участием «Детройта».

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ .

Форвард Янни Гурде сначала был отправлен в «Детройт » в обмен на защитника Кайла Окойна. «Ред Уингс», удержав 50% зарплаты Гурде, затем обменяли его в «Тампу» на условный выбор в 4-м раунде драфта-2025.

«Тампа » по итогам сделки получила нападающих Янни Гурде и Оливера Бьоркстранда .

«Сиэтл » получил форварда Мики Эйссимонт , а также пики в 1-м раунде драфтов 2026 и 2027 годов и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

Гурде проводит последний сезон по шестилетнему контракту на 31 млн долларов, который он подписал с «Тампой» 2 ноября 2018 года. По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне на счету канадца 17 очков (6+11) в 36 матчах за «Сиэтл ».