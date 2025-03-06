«Рейнджерс» обменяли Райлли Смита в «Вегас» на Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025 (Фрэнк Серавалли)

«Рейнджерс» обменяли Райлли Смита в «Вегас».

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Рейнджерс » в результате сделки получили 23-летнего нападающего Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025 (изначально принадлежал «Сан-Хосе »).

Действующий контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона. В этом регулярном чемпионате на счету канадца 29 (10+19) очков в 58 матчах.