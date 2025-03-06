«Рейнджерс» обменяли Райлли Смита в «Вегас» на Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025 (Фрэнк Серавалли)
«Рейнджерс» обменяли Райлли Смита в «Вегас».
Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
«Рейнджерс» в результате сделки получили 23-летнего нападающего Брендана Бриссона и выбор в 3-м раунде драфта-2025 (изначально принадлежал «Сан-Хосе»).
Действующий контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона. В этом регулярном чемпионате на счету канадца 29 (10+19) очков в 58 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
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