«Рейнджерс» выменяли Соуси у «Ванкувера», отдав за защитника выбор в 3-м раунде драфта
«Рейнджерс» выменяли защитника Карсона Соуси у «Ванкувера».
«Кэнакс» получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Сан-Хосе».
30-летний канадец провел 59 матчей в текущем сезоне НХЛ, набрав 10 (3+7) очков при полезности «минус 13», 42 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:22.
Всего в регулярках лиги у него 349 матчей за «Миннесоту», «Сиэтл» и «Ванкувер» – 84 (26+58) очка и 240 минут штрафа. В 38 играх в плей-офф добавил 7 (2+5) баллов.
Контракт Соуси с кэпхитом 3,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
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