«Рейнджерс» выменяли Соуси у «Ванкувера», отдав за защитника выбор в 3-м раунде драфта

«Рейнджерс» выменяли защитника Карсона Соуси у «Ванкувера».

«Кэнакс» получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Сан-Хосе».

30-летний канадец провел 59 матчей в текущем сезоне НХЛ, набрав 10 (3+7) очков при полезности «минус 13», 42 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:22.

Всего в регулярках лиги у него 349 матчей за «Миннесоту», «Сиэтл» и «Ванкувер » – 84 (26+58) очка и 240 минут штрафа. В 38 играх в плей-офф добавил 7 (2+5) баллов.

Контракт Соуси с кэпхитом 3,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.