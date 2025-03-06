Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
Константин Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года в «Авангарде».
Сегодня омский клуб объявил о заключении нового контракта с 30-летним форвардом.
Как сообщает Metaratings, зарплата Окулова по новому соглашению с «Авангардом» составит около 150 млн рублей – по 50 млн за сезон.
После обмена из ЦСКА по ходу текущего сезона нападающий провел за омичей 25 матчей и набрал 25 (8+17) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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