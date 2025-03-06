  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
29

Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)

Константин Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года в «Авангарде».

Сегодня омский клуб объявил о заключении нового контракта с 30-летним форвардом. 

Как сообщает Metaratings, зарплата Окулова по новому соглашению с «Авангардом» составит около 150 млн рублей – по 50 млн за сезон. 

После обмена из ЦСКА по ходу текущего сезона нападающий провел за омичей 25 матчей и набрал 25 (8+17) очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
деньги
logoКХЛ
logoКонстантин Окулов
logoАвангард
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» продлил контракт с Окуловым на 3 года. У форварда 8+15 в 24 матчах при полезности «+15» после обмена из ЦСКА
26вчера, 16:33
Якупов о том, что долго не мог найти команду в 2024-м: «Был готов играть бесплатно – все равно никто не брал. Потом «Куньлунь» дал шанс, игра пошла, приехал в «Авангард»
53 марта, 07:59
Шарипзянов заработает 385 млн рублей за 5 лет по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
111 марта, 15:49
Главные новости
Окулов будет получать 85 млн рублей в год от «Авангарда» по новому контракту, а не 50 млн (Михаил Зислис)
115 минут назад
Драйзайтль превзошел Мессье по голам за «Эдмонтон» – 393. Впереди только Гретцки, Курри и Андерсон
226 минут назад
КХЛ. «Динамо» Москва против «Локомотива»
426 минут назад
«Даллас» обсуждает с Рантаненом продление контракта – с разрешения «Каролины». Обмен состоится, если «Старс» договорятся с игроком (Фрэнк Серавалли)
1141 минуту назад
«Даллас» выменяет Рантанена у «Каролины» и подпишет с ним новый контракт (Эллиотт Фридман)
70сегодня, 07:15
Макар набрал 2+4 в матче с «Сан-Хосе», став 3-м защитником в НХЛ в XXI веке с 6 очками за игру
20сегодня, 06:35
Маккиннон набрал 2+3 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 98 очков против 94 у Драйзайтля и 92 у Кучерова
46сегодня, 06:20
«Колорадо» выменял Нелсона и Дюфура у «Айлендерс», отдав Калума Ричи, Шилингтона, пики 1-го и 3-го (условный) раунда драфта
31сегодня, 05:32
НХЛ. «Тампа» обыграла «Баффало», «Флорида» победила «Коламбус», «Филадельфия» уступила «Виннипегу», «Колорадо» забросил 7 шайб «Сан-Хосе»
234сегодня, 05:28
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Во 2-м периоде Купер посадил его на скамейку после результативной ошибки
18сегодня, 05:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Макар с 2+4, Генцел с хет-триком и Джейсон Робертсон с дублем – звезды дня в НХЛ
451 минуту назад
«Эдмонтон» выменял Уолмэна у «Сан-Хосе», отдав за защитника выбор в 1-м раунде драфта и Карла Берглунда
5сегодня, 07:30
Георгиев пропустил 7 шайб в матче с «Колорадо», повторив личный антирекорд в НХЛ. У него 14 поражений в 19 играх за «Сан-Хосе» при 87,7% сэйвов
6сегодня, 06:55
«Айлендерс» обменяли Шилингтона в «Анахайм» на будущую компенсацию. Защитник был получен в рамках трейда Нелсона в «Колорадо»
5сегодня, 05:50
Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру, отразив 28 из 33 бросков «Баффало». Победа – 30-я в сезоне
1сегодня, 04:45
Кочетков отразил 32 броска «Бостона» из 34 и стал 3-й звездой матча. Победа – 3-я подряд
2сегодня, 04:25
«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями. Кяхкенен перешел в «Пантерс», Дриджер – в «Джетс»
1сегодня, 03:30
«Флорида» выменяла Штурма и выбор в 7-м раунде драфта у «Сан-Хосе», отдав пик 4-го раунда
2сегодня, 03:20
«Рейнджерс» выменяли Соуси у «Ванкувера», отдав за защитника выбор в 3-м раунде драфта
4сегодня, 03:10
Десятков о 0:3 с «Северсталью»: «Витязь» создал колоссальное количество моментов, но не смог переиграть вратаря соперника»
сегодня, 02:08