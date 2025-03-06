Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)

Константин Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года в «Авангарде».

Сегодня омский клуб объявил о заключении нового контракта с 30-летним форвардом.

Как сообщает Metaratings, зарплата Окулова по новому соглашению с «Авангардом » составит около 150 млн рублей – по 50 млн за сезон.

После обмена из ЦСКА по ходу текущего сезона нападающий провел за омичей 25 матчей и набрал 25 (8+17) очков.