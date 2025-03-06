«Нэшвилл» забрал Врану с драфта отказов. Форвард провел 26 матчей за «Вашингтон» в сезоне (Эллиотт Фридман)
«Нэшвилл» забрал Якуба Врану с драфта отказов.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Вчера стало известно, что «Вашингтон» выставил 29-летнего нападающего на драфт отказов.
Напомним, «Кэпиталс» подписали контракт с Враной в октябре на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра.
В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков при полезности «плюс 6».
Отметим, Врана выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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