«Вашингтон» выставил Врану на драфт отказов. «Кэпиталс» вернули форварда в октябре, он выигрывал Кубок Стэнли с клубом в 2018-м

«Вашингтон» выставил Якуба Врану на драфт отказов.

29-летний чешский форвард будет доступен для выбора любой командой НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдет, «Вашингтон » может отправить его в фарм-клуб в АХЛ.

Напомним, «Кэпиталс» подписали контракт с Враной в октябре на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков при полезности «плюс 6».

Отметим, Врана выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.