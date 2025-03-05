Пашков о паспорте РФ Гальченюка: «Клубы это не от хорошей жизни делают, думаю. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть дыру в составе»

Александр Пашков высказался о получении Алексом Гальченюком гражданства РФ.

Ранее стало известно, что американский форвард «Амура » получил российский паспорт.

– Как вы к этому относитесь?

– Ну, во всем должен быть смысл. Если какие-то действия проходят, применяются, вроде принятия российского гражданства. Правда, здесь есть еще нюанс: разное гражданство есть, есть спортивное, есть общегражданское.

Я думаю, что это не от хорошей жизни клубы делают. Видимо, нехватка мастеров вкупе с неумением подготовить игроков в нужном количестве, это вынуждает клубы идти на такие меры. И они достаточно идут на это не без удовольствия, как я за этим наблюдаю.

– Это способ обойти лимит на легионеров?

– Ну, это понятно, это совершенно понятно. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть очередную дыру в составе. Здесь все просто.

– Принятый лимит не работает?

– Я думаю, что есть такие люди и в руководстве команд, и среди тренеров, которые вообще бы заменили с удовольствием русских игроков. Это мы уже видим в некоторых видах спорта даже у нас в стране.

Я уж не буду пальцем показывать, но что у нас происходит с футболом, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .