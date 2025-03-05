  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков о паспорте РФ Гальченюка: «Клубы это не от хорошей жизни делают, думаю. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть дыру в составе»
3

Пашков о паспорте РФ Гальченюка: «Клубы это не от хорошей жизни делают, думаю. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть дыру в составе»

Александр Пашков высказался о получении Алексом Гальченюком гражданства РФ.

Ранее стало известно, что американский форвард «Амура» получил российский паспорт.

– Как вы к этому относитесь?

– Ну, во всем должен быть смысл. Если какие-то действия проходят, применяются, вроде принятия российского гражданства. Правда, здесь есть еще нюанс: разное гражданство есть, есть спортивное, есть общегражданское.

Я думаю, что это не от хорошей жизни клубы делают. Видимо, нехватка мастеров вкупе с неумением подготовить игроков в нужном количестве, это вынуждает клубы идти на такие меры. И они достаточно идут на это не без удовольствия, как я за этим наблюдаю. 

– Это способ обойти лимит на легионеров?

– Ну, это понятно, это совершенно понятно. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть очередную дыру в составе. Здесь все просто.

– Принятый лимит не работает?

– Я думаю, что есть такие люди и в руководстве команд, и среди тренеров, которые вообще бы заменили с удовольствием русских игроков. Это мы уже видим в некоторых видах спорта даже у нас в стране.

Я уж не буду пальцем показывать, но что у нас происходит с футболом, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлекс Гальченюк
logoАлександр Пашков
натурализация
logoКХЛ
logoАмур
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о натурализации: «Люди получают гражданство, отрабатывают контракт и уезжают на родину – это не по-спортивному. Лимит надо убирать, клубы и игроки будут сами решать»
14 марта, 18:58
Депутат Журова о паспорте РФ Гальченюка: «Все едут в Россию, возвращаются и те, кто уехал за деньгами. У нас нормальные зарплаты и тренерская работа достойно оплачивается»
84 марта, 18:04
Плющев о паспорте РФ Гальченюка: «Генетически он наш человек. Алекс видит, что происходит в США. Там детям навязывают, что есть не два пола, а больше, другую чепуху»
364 марта, 12:28
Главные новости
Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
1920 минут назад
КХЛ. «Салават» играет с «Амуром», «Барыс» примет «Сибирь», «Торпедо» – «Авангард», «Металлург» против «Сочи»
2821 минуту назадLive
Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»
34 минуты назад
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
32сегодня, 08:10
Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
38сегодня, 07:59
Уилсон о защите Овечкина: «Он и сам тафгай! Ови может очень хорошо защищать себя, он чрезвычайно силен»
4сегодня, 07:54
Генменеджер «Коламбуса» о Проворове: «Я не собираюсь его обменивать, он хочет остаться. Надеемся, что подпишем долгосрочный контракт»
1сегодня, 07:43
«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)
7сегодня, 06:59
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»
59сегодня, 06:55
Уилсон о том, будет ли убеждать Овечкина продлить контракт: «Сто процентов! Он машина, изумительный лидер. Пусть он будет в форме «Вашингтона» еще лет 5!»
35сегодня, 06:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве – 3-й результат в истории «Торонто». Лидирует Сундин – 124 шайбы
57 минут назад
«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
2сегодня, 06:36
Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ. У него передача и 4 хита за 18:19 в матче с «Торонто»
сегодня, 06:18
Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой» на год
сегодня, 05:45
«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик
1сегодня, 05:13
Гринуэй продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
2сегодня, 04:48
Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»
1сегодня, 03:56
Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»
сегодня, 02:45
Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, «Автомобилисту» надо быть готовым к этим матчам»
8сегодня, 02:17
«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год
7вчера, 22:03