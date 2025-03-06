Фетисов об Овечкине: «Саша сейчас силен как никогда. Он психологически и физически готов не только побить рекорд Гретцки, но и бороться за Кубок Стэнли»

Вячеслав Фетисов высказался о текущей форме Александра Овечкина.

39-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).

«Саша сейчас очень хорош, он силен как никогда (улыбается). Тем более что они победили в матче с принципиальным соперником, ведь команда из Нью-Йорка сейчас бьется за попадание в плей-офф.

И видно, что Овечкин даже в матче с самым мотивированным соперником не может остановиться, старается помочь команде и набрать свои очки.

Можно только порадоваться за Сашу. Порадоваться тому, что он и психологически, и физически готов не только побить рекорд Уэйна Гретцки , но и бороться за Кубок Стэнли, что очень важно.

Если исходить из того графика, по которому сейчас забивает Саша, то побить рекорд Гретцки в этом сезоне для него более чем реально», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб