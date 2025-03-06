Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о шайбе Александра Овечкина.

39-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги (885 шайб). Лидирует Уэйн Гретцки – (894).

«Еще десять, мы знаем.

Это очередной пример: ничего особенного не происходило, но он проявил свой талант в ключевой момент игры.

Шайба попала к нему, и он не ошибся. Это был важный гол в большинстве для команды», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб