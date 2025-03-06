Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»
Главный тренер «Вашингтона» высказался о шайбе Александра Овечкина.
39-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги (885 шайб). Лидирует Уэйн Гретцки – (894).
«Еще десять, мы знаем.
Это очередной пример: ничего особенного не происходило, но он проявил свой талант в ключевой момент игры.
Шайба попала к нему, и он не ошибся. Это был важный гол в большинстве для команды», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости