Овечкин вышел на 11-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ, обойдя Айзермана
Александр Овечкин набрал 596‑е очко в большинстве в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал численное преимущество в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Теперь на его счету 596 (321+275) баллов в большинстве за карьеру в НХЛ.
По этому показателю Александр Овечкин обошел Стива Айзермана (595 очков) и вышел на чистое 11-е место в истории лиги. На 10-й строчке располагается Яромир Ягр (610). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (890).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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