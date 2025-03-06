Овечкин вышел на 11-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ, обойдя Айзермана

Александр Овечкин набрал 596‑е очко в большинстве в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » реализовал численное преимущество в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Теперь на его счету 596 (321+275) баллов в большинстве за карьеру в НХЛ .

По этому показателю Александр Овечкин обошел Стива Айзермана (595 очков) и вышел на чистое 11-е место в истории лиги. На 10-й строчке располагается Яромир Ягр (610). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (890).