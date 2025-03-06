«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик

Защитник Винсент Деарне стал игроком «Сан-Хосе».

«Шаркс» выменяли защитника у «Питтсбурга » на выбор в пятом раунде драфта-2028.

В нынешнем сезоне Винсент Деарне провел 44 матча и сделал 3 передачи при полезности «минус 9».

Срок его контракта с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.