«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик
Защитник Винсент Деарне стал игроком «Сан-Хосе».
«Шаркс» выменяли защитника у «Питтсбурга» на выбор в пятом раунде драфта-2028.
В нынешнем сезоне Винсент Деарне провел 44 матча и сделал 3 передачи при полезности «минус 9».
Срок его контракта с кэпхитом 2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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