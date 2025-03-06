«Питтсбург» выменял Новака и Люка Шенна у «Нэшвилла» на Бантинга и драфт-пик
Томас Новак и Люк Шенн перешли в «Питтсбург».
«Пингвинс» выменяли игроков у «Нэшвилла». Взамен «Предаторс» получили Майкла Бантинга и выбор в четвертом раунде драфта-2026.
Люк Шенн набрал 5 (1+4) очков в 61 матче сезона при полезности «-9». Срок соглашения 35-летнего защитника с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В активе Томаса Новака 22 (13+9) балла в 52 играх. Срок контракта 27-летнего нападающего с кэпхитом 3,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
29-летний нападающий Майкл Бантинг набрал 29 (14+15) очков в 58 матчах. Срок соглашения игрока с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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