«Питтсбург» выменял Новака и Люка Шенна у «Нэшвилла» на Бантинга и драфт-пик

Томас Новак и Люк Шенн перешли в «Питтсбург».

«Пингвинс» выменяли игроков у «Нэшвилла». Взамен «Предаторс» получили Майкла Бантинга и выбор в четвертом раунде драфта-2026.

Люк Шенн набрал 5 (1+4) очков в 61 матче сезона при полезности «-9». Срок соглашения 35-летнего защитника с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В активе Томаса Новака 22 (13+9) балла в 52 играх. Срок контракта 27-летнего нападающего с кэпхитом 3,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

29-летний нападающий Майкл Бантинг набрал 29 (14+15) очков в 58 матчах. Срок соглашения игрока с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.