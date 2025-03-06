Гринуэй продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
Нападающий Джордан Гринуэй подписал новый контракт с «Баффало».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 4 млн долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Джордан Гринуэй провел 26 игр и набрал 8 (3+5) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Баффало»
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