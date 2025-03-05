Мухамадуллин против «Баффало: 2 передачи, блок и «плюс 2» за 22:34. У него 1+5 в 19 матчах сезона
Шакир Мухамадуллин набрал 6-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Сан-Хосе» сделал 2 передачи в игре против «Баффало» (6:2).
Он провел на льду 22:34 (полезность «плюс 2»), заблокировал 1 бросок и допустил 1 потерю.
Всего на счету Шакира Мухамадуллина 6 (1+5) очков в 19 матчах сезона в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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