Мухамадуллин против «Баффало: 2 передачи, блок и «плюс 2» за 22:34. У него 1+5 в 19 матчах сезона

Шакир Мухамадуллин набрал 6-е очко в сезоне НХЛ.

Защитник «Сан-Хосе » сделал 2 передачи в игре против «Баффало » (6:2).

Он провел на льду 22:34 (полезность «плюс 2»), заблокировал 1 бросок и допустил 1 потерю.

Всего на счету Шакира Мухамадуллина 6 (1+5) очков в 19 матчах сезона в НХЛ .