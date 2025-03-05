Костин набрал очки в 3-м матче подряд. У него передача, 2 хита и «плюс 1» за 10:59 против «Баффало»

Клим Костин набрал очки в 3-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Сан-Хосе » сделал передачу в игре против «Баффало » (6:2).

Он провел на льду 10:59 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот, заблокировал 1 бросок и совершил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

Всего на счету Клима Костина теперь 7 (1+6) очков в 29 матчах сезона.