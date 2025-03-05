Костин набрал очки в 3-м матче подряд. У него передача, 2 хита и «плюс 1» за 10:59 против «Баффало»
Клим Костин набрал очки в 3-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Сан-Хосе» сделал передачу в игре против «Баффало» (6:2).
Он провел на льду 10:59 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот, заблокировал 1 бросок и совершил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Всего на счету Клима Костина теперь 7 (1+6) очков в 29 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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