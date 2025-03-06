Овечкин – 2-я звезда матча с «Рейнджерс»: гол, 5 бросков и хит за 18:34

Александр Овечкин признан 2-й звездой игры с «Рейнджерс».

Капитан «Вашингтона » реализовал большинство в матче против «Рейнджерс » (3:2 ОТ) на 51-й минуте, сравняв счет (2:2).

Он провел на льду 18:34 (полезность «минус 1»), нанес 5 бросков в створ ворот и совершил 1 силовой прием.

Всего на счету Александра Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх сезона.