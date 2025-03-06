Овечкин – 2-я звезда матча с «Рейнджерс»: гол, 5 бросков и хит за 18:34
Александр Овечкин признан 2-й звездой игры с «Рейнджерс».
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ) на 51-й минуте, сравняв счет (2:2).
Он провел на льду 18:34 (полезность «минус 1»), нанес 5 бросков в створ ворот и совершил 1 силовой прием.
Всего на счету Александра Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости