Ковалев о словах Малкина про возвращение в Россию: «К концу карьеры накапливаются травмы. Большой звезде не надо позориться, если не позволяет здоровье – опустишь себя в глазах людей»
– Честно поступил Малкин, когда недавно сказал, что приедет в «Магнитку» на закате карьеры, если только найдет в себе силы на такой рывок? Но вообще может не хватить сил и энергии. Зачем же занимать чье-то место?
– Думаю, за этими словами Малкин немножко скрывает одну информацию, о которой обычно спортсмен не хочет говорить.
– Какую?
– Это множество травм, которые накапливаются к концу карьеры. Особенно это травмы коленей. Я бы тоже намного больше сезонов провел в хоккее, если бы не повреждения коленей.
На самом деле, Малкин рассуждает правильно. Большой звезде не надо выходить на лед и просто позориться, если ему не позволяет здоровье. Какой в этом смысл? Если ты не можешь показать свою игру, то опустишь себя в глазах людей.
Но если есть желание, и ты рвешься в игру, и когда позволяет здоровье – конечно, надо приезжать в КХЛ и играть, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.
Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер»
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