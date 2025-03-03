Ковалев о словах Малкина про возвращение в Россию: «К концу карьеры накапливаются травмы. Большой звезде не надо позориться, если не позволяет здоровье – опустишь себя в глазах людей»

Алексей Ковалев высказался о словах Евгения Малкина про возвращение в КХЛ.

– Честно поступил Малкин, когда недавно сказал, что приедет в «Магнитку» на закате карьеры, если только найдет в себе силы на такой рывок? Но вообще может не хватить сил и энергии. Зачем же занимать чье-то место?

– Думаю, за этими словами Малкин немножко скрывает одну информацию, о которой обычно спортсмен не хочет говорить.

– Какую?

– Это множество травм, которые накапливаются к концу карьеры. Особенно это травмы коленей. Я бы тоже намного больше сезонов провел в хоккее, если бы не повреждения коленей.

На самом деле, Малкин рассуждает правильно. Большой звезде не надо выходить на лед и просто позориться, если ему не позволяет здоровье. Какой в этом смысл? Если ты не можешь показать свою игру, то опустишь себя в глазах людей.

Но если есть желание, и ты рвешься в игру, и когда позволяет здоровье – конечно, надо приезжать в КХЛ и играть, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.

Малкин о «Металлурге»: «Не ощущаю гигантский прилив сил, что буду зажигать. Может получиться так, что буду занимать чье‑то место. Не хочу кататься и отбывать номер»