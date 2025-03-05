Эберт о Екатеринбурге: «Прекрасный город, здесь можно заняться всем, чем захочешь. Бывает холодно, но это компенсируется солнечной погодой»
– Не так давно вы сказали, что сроднились с Екатеринбургом. Что именно вам больше всего нравится в этом городе?
– Могу сказать, что это прекрасный город. Здесь можно заняться всем, чем только захочешь. Мне очень нравятся местные рестораны.
В Екатеринбурге прекрасные люди, отличные фанаты. Да, есть такое, что бывает холодно, но все это компенсируется солнечной погодой. Для меня это очень важно. Мне очень нравится в Екатеринбурге.
– То есть вам нравится суровый уральский климат?
– Именно так. Я предпочитаю солнце пасмурной погоде, как и всякий нормальный человек.
– От себя могу добавить, что в Екатеринбурге много интересных музеев и классного стрит-арта, а также замечательная барная культура!
– Да, все, о чем вы сказали, в Екатеринбурге выглядит прекрасно! – сказал американский защитник «Автомобилиста».
«Я сроднился с Екатеринбургом». Хоккеист Ник Эберт рассказал о столице Урала
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