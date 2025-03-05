Эберт о Екатеринбурге: «Прекрасный город, здесь можно заняться всем, чем захочешь. Бывает холодно, но это компенсируется солнечной погодой»

Ник Эберт поделился впечатлениями о жизни в Екатеринбурге.

– Не так давно вы сказали, что сроднились с Екатеринбургом. Что именно вам больше всего нравится в этом городе?

– Могу сказать, что это прекрасный город. Здесь можно заняться всем, чем только захочешь. Мне очень нравятся местные рестораны.

В Екатеринбурге прекрасные люди, отличные фанаты. Да, есть такое, что бывает холодно, но все это компенсируется солнечной погодой. Для меня это очень важно. Мне очень нравится в Екатеринбурге.

– То есть вам нравится суровый уральский климат?

– Именно так. Я предпочитаю солнце пасмурной погоде, как и всякий нормальный человек.

– От себя могу добавить, что в Екатеринбурге много интересных музеев и классного стрит-арта, а также замечательная барная культура!

– Да, все, о чем вы сказали, в Екатеринбурге выглядит прекрасно! – сказал американский защитник «Автомобилиста ».

«Я сроднился с Екатеринбургом». Хоккеист Ник Эберт рассказал о столице Урала