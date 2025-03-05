Роман Ротенберг: «Петербург – хоккейная столица России, а в начале КХЛ были Ярославль, Казань. У СКА лучший дворец в мире, академия, мы опережаем США и Канаду во многом»
Роман Ротенберг считает, что Санкт-Петербург – хоккейная столица России.
«Да, можно сказать, что хоккейная столица России – это Санкт-Петербург. В начале КХЛ мы были далеки от этого. Это были Ярославль, Казань, а мы, конечно, тогда были очень далеко.
У нас лучший дворец в мире, лучшая база, я считаю, в мире, хоккейный город, у нас выстроена академия. Даже сравнивая с Канадой и США, по многим подходам мы их опережаем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 24».
Ротенберг о работе тренером СКА: «Сложнее, чем быть менеджером – это круглосуточный труд. Буду продолжать помогать команде с развитием и результатами. Люблю свою работу»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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