Шипачев набрал 48-е очко за «Динамо» Минск в регулярке. В «Ак Барсе» у форварда было 46 баллов в 67 матчах вместе с плей-офф
Вадим Шипачев набрал 48 очков за «Динамо» Минск в этом сезоне.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова принимает «Ладу» (3:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился двумя ассистами в этой игре. Таким образом, он набрал 48 (13+35) очков в 59 матчах текущего сезона.
В прошлом году Шипачев выступал за «Ак Барс», на счету нападающего было 46 (14+32) очков в 62 играх регулярки и 5 матчах в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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