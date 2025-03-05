  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шипачев набрал 48-е очко за «Динамо» Минск в регулярке. В «Ак Барсе» у форварда было 46 баллов в 67 матчах вместе с плей-офф
2

Шипачев набрал 48-е очко за «Динамо» Минск в регулярке. В «Ак Барсе» у форварда было 46 баллов в 67 матчах вместе с плей-офф

Вадим Шипачев набрал 48 очков за «Динамо» Минск в этом сезоне.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова принимает «Ладу» (3:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился двумя ассистами в этой игре. Таким образом, он набрал 48 (13+35) очков в 59 матчах текущего сезона. 

В прошлом году Шипачев выступал за «Ак Барс», на счету нападающего было 46 (14+32) очков в 62 играх регулярки и 5 матчах в плей-офф. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoДинамо Минск
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Спартак» уступил «Куньлуню» по буллитам, минское «Динамо» обыграло «Ладу», «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста»
100вчера, 19:07
Кожевников об «Ак Барсе»: «Команда без лица. Тренеры на своей волне, игроки – на своей. Диву даюсь, как Казань умудрилась расстаться с Шипачевым. С ним Коршков стал бы звездой!»
924 февраля, 07:55
Фисенко о Шипачеве: «Вадим был в прекрасной форме, когда я видел его в последний раз: кубики, мышцы. Играет как молодой парень!»
123 февраля, 17:59
Главные новости
«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по Нелсону, включающее пик 1-го раунда. «Айлендерс» хотят продлить 33-летнего форварда (Дэвид Паньотта)
2 минуты назад
Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
2222 минуты назад
КХЛ. «Салават» играет с «Амуром», «Барыс» примет «Сибирь», «Торпедо» – «Авангард», «Металлург» против «Сочи»
2823 минуты назадLive
Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»
36 минут назад
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
32сегодня, 08:10
Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
39сегодня, 07:59
Уилсон о защите Овечкина: «Он и сам тафгай! Ови может очень хорошо защищать себя, он чрезвычайно силен»
4сегодня, 07:54
Генменеджер «Коламбуса» о Проворове: «Я не собираюсь его обменивать, он хочет остаться. Надеемся, что подпишем долгосрочный контракт»
1сегодня, 07:43
«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)
7сегодня, 06:59
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»
59сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве – 3-й результат в истории «Торонто». Лидирует Сундин – 124 шайбы
59 минут назад
«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
2сегодня, 06:36
Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ. У него передача и 4 хита за 18:19 в матче с «Торонто»
сегодня, 06:18
Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой» на год
сегодня, 05:45
«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик
1сегодня, 05:13
Гринуэй продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
2сегодня, 04:48
Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»
1сегодня, 03:56
Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»
сегодня, 02:45
Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, «Автомобилисту» надо быть готовым к этим матчам»
8сегодня, 02:17
«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год
7вчера, 22:03