Шипачев набрал 48-е очко за «Динамо» Минск в регулярке. В «Ак Барсе» у форварда было 46 баллов в 67 матчах вместе с плей-офф

Вадим Шипачев набрал 48 очков за «Динамо» Минск в этом сезоне.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова принимает «Ладу» (3:2 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился двумя ассистами в этой игре. Таким образом, он набрал 48 (13+35) очков в 59 матчах текущего сезона.

В прошлом году Шипачев выступал за «Ак Барс », на счету нападающего было 46 (14+32) очков в 62 играх регулярки и 5 матчах в плей-офф.