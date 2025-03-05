Премьер Онтарио поддержал Гретцки на фоне критики в его адрес из-за дружбы с Трампом, назвав Уэйна патриотом, который любит Канаду
Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд высказался в поддержку Гретцки, призвав канадцев не осуждать бывшего хоккеиста за его поддержку Дональда Трампа.
Гретцки подвергся критике после того, как в январе принял участие в инаугурации Трампа, а затем несколько раз встречался с ним в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Кроме того, он присутствовал на вечеринке по случаю победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года и даже был замечен в кепке Make America Great Again («Вернем Америке былое величие» – Спортс’‘).
Во время пресс-конференции, посвященной ответным мерам провинции Онтарио относительно введенных США пошлин на канадские товары, Форд высказался в поддержку Гретцки, назвав его патриотом, который любит свою страну.
По словам Форда, он недавно разговаривал с Гретцки, и тот был подавлен сложившейся ситуацией. Супруга Гретцки, Джанет, также вступилась за мужа, заявив, что «злые» комментарии по поводу его симпатий к Трампу разбили ему сердце.
Кроме того, на защиту Гретцки встал Бобби Орр, также поддерживающий политику Трампа.
«У каждого из нас есть свои убеждения, будь то религия или политика. Уэйн уважает ваше право на мнение – почему вы не можете уважать его?» – написал Орр.
Жена Гретцки о критике за связи с Трампом: «Сердце Уэйна было разбито, когда он читал злобные комментарии. Я не встречала человека, который сильнее гордился бы тем, что он канадец»
Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки: «Уэйн – мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо»
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