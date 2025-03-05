Премьер Онтарио поддержал Гретцки на фоне критики в его адрес из-за дружбы с Трампом, назвав Уэйна патриотом, который любит Канаду

Премьер Онтарио призвал канадцев не осуждать Уэйна Гретцки за дружбу с Трампом.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд высказался в поддержку Гретцки, призвав канадцев не осуждать бывшего хоккеиста за его поддержку Дональда Трампа .

Гретцки подвергся критике после того, как в январе принял участие в инаугурации Трампа, а затем несколько раз встречался с ним в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Кроме того, он присутствовал на вечеринке по случаю победы Трампа на выборах в ноябре прошлого года и даже был замечен в кепке Make America Great Again («Вернем Америке былое величие» – Спортс’‘).

Во время пресс-конференции, посвященной ответным мерам провинции Онтарио относительно введенных США пошлин на канадские товары, Форд высказался в поддержку Гретцки, назвав его патриотом, который любит свою страну.

По словам Форда, он недавно разговаривал с Гретцки, и тот был подавлен сложившейся ситуацией. Супруга Гретцки, Джанет, также вступилась за мужа, заявив, что «злые» комментарии по поводу его симпатий к Трампу разбили ему сердце.

Кроме того, на защиту Гретцки встал Бобби Орр , также поддерживающий политику Трампа.

«У каждого из нас есть свои убеждения, будь то религия или политика. Уэйн уважает ваше право на мнение – почему вы не можете уважать его?» – написал Орр.

Жена Гретцки о критике за связи с Трампом: «Сердце Уэйна было разбито, когда он читал злобные комментарии. Я не встречала человека, который сильнее гордился бы тем, что он канадец»

Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки: «Уэйн – мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо»