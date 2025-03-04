Романов о Трампе: «В «Айлендерс» все очень рады, что его выбрали, даже смотрели инаугурацию»

Игроки «Айлендерс» были рады победе Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом рассказал защитник клуба из Нью-Йорка Александр Романов.

– Как американские игроки «Айлендерс» отреагировали на выборы президента США?

– В раздевалке это не особо обсуждалось, честно говоря. Я ни с кем прям так близко по этому поводу не общался, но, как я понял, в команде все очень рады, что выбрали Трампа, и даже смотрели инаугурацию, – рассказал в интервью Спортсу’‘ Александр Романов .

«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке