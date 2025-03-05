Плющев о возможной серии ЦСКА – СКА в 1-м раунде: «Это не худший вариант для них. «Динамо» – опасный соперник, «Спартак» непредсказуем. На Западе все очень плотно»
– Что ждать от ЦСКА и СКА в плей-офф?
– Этого вам никто не скажет. Пока эти команды еще только оформляются, хорошие отрезки чередуются с, мягко говоря, средними.
Есть шанс, что ЦСКА и СКА встретятся уже в первом раунде. Думаю, в нынешней расстановке на Западе для обеих команд это будет не самый худший вариант.
– Почему?
– На Западе в первой семерке все очень плотно. Да, осенью хороший задел сделал «Локомотив», но ближе к весне этот запас прочности Ярославля уже не виден.
Зато набрало ход московское «Динамо», сейчас это опасный соперник. Лучше, чем в прошлые годы, выглядят и их минские одноклубники. Абсолютно непредсказуем «Спартак».
Не думаю, что удобным соперником для кого-то будет и «Северсталь», у команды особый стиль, который в длинной серии может стать энергосберегающим.
Так что на Западе немного особняком стоит только «Торпедо», от которого в этом сезоне все-таки ждал большего. Но уже понятно, что на него выйдет «Локомотив».
– В оставшихся турах на Западе пойдет выбор соперника?
– Сомневаюсь. Выбирая соперника, попадаешь в ментальную ловушку и теряешь уверенность. Пока можно сказать только одно – первый раунд плей-офф на Западе будет очень интересным и непредсказуемым. Как минимум в трех парах, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий