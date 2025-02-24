Мухамадуллин против «Калгари»: 1-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок, 2 потери и «+1» за 13:27 с «Калгари»

Шакир Мухамадуллин сделал результативную передачу в матче с «Калгари».

Защитник «Сан-Хосе » выступил одним из ассистентов при шайбе Тайлера Тоффоли в начале третьего периода игры регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (2:3).

В текущем сезоне на счету 23-летнего россиянина 2 (1+1) балла в 14 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:50.

Сегодня Шакир (13:27, 0:10 – в большинстве, 1:30 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 2 потери.