Мухамадуллин против «Калгари»: 1-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок, 2 потери и «+1» за 13:27 с «Калгари»
Шакир Мухамадуллин сделал результативную передачу в матче с «Калгари».
Защитник «Сан-Хосе» выступил одним из ассистентов при шайбе Тайлера Тоффоли в начале третьего периода игры регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (2:3).
В текущем сезоне на счету 23-летнего россиянина 2 (1+1) балла в 14 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:50.
Сегодня Шакир (13:27, 0:10 – в большинстве, 1:30 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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