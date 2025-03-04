«Локомотив» – 5-й клуб в истории КХЛ с 45+ победами в одной регулярке. У СКА 5 таких сезонов, у ЦСКА – 3
«Локомотив» одержал 45-ю победу в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина разгромила «Северсталь» (5:0) в выездном матче.
Это 45-я победа ярославского клуба в текущем регулярном чемпионате. «Локомотив» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.
Рейтинг клубов КХЛ по сезонам с 45+ победами в регулярных чемпионатах:
СКА – 5 сезонов (максимум 50 побед);
ЦСКА – 3 сезона (максимум 53 победы);
«Автомобилист» (47), московское «Динамо» (46) и «Локомотив» (45) – по одному такому сезону.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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