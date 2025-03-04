«Локомотив» – 5-й клуб в истории КХЛ с 45+ победами в одной регулярке. У СКА 5 таких сезонов, у ЦСКА – 3

«Локомотив» одержал 45-ю победу в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина разгромила «Северсталь » (5:0) в выездном матче.

Это 45-я победа ярославского клуба в текущем регулярном чемпионате. «Локомотив » гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.

Рейтинг клубов КХЛ по сезонам с 45+ победами в регулярных чемпионатах:

СКА – 5 сезонов (максимум 50 побед);

ЦСКА – 3 сезона (максимум 53 победы);

«Автомобилист» (47), московское «Динамо » (46) и «Локомотив» (45) – по одному такому сезону.