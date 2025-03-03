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Кожевников об «Амуре»: «Найдите патриотов региона, а не временщиков. Команда Могильного давала результат и играла от атаки»

Александр Кожевников дал совет «Амуру», как исправить ситуацию в команде.

Хабаровский клуб идет на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 37 очков в 60 матчах.

– Что посоветуете «Амуру»?

– Клубу нужно выйти на понятный, продуманный путь.

Основных вариантов – два. Первый – взять за образец Ярославль, наигрывать молодежь. Также по примеру «Локомотива» точечно работать на рынке, как в этом сезоне, когда оба громких трансфера Ярославля – форвард Радулов и тренер Курьянов – сработали на все сто процентов.

Второй вариант – взять пример с «Салавата», где сделана ставка на легионеров, и каждый благодаря правильной игровой системе становится лидером команды. Там нет непонятных броадхерстов и дюрандо, которые словно бы играют отдельно от «Амура», практически без пользы. Там легионеры, которые делают результат – как вчера во Владивостоке.

Кстати, не удивлюсь, если в этом сезоне бюджет Уфы ниже, чем Хабаровска – при полном несовпадении результатов!

– Как выйти на эти пути?

– Найдите не временщиков, а правильных людей, патриотов региона!

Когда в Хабаровске работала и давала результат команда Могильного, о таких финансовых возможностях «Амур» не мог и мечтать. Тем не менее, «тигры» находили возможность играть от атаки – и был фирменный для Хабаровска, для всего Дальнего Востока хоккейный ажиотаж.

Кстати, в свое время Могильный и тренер Сергей Светлов с нуля запустили соседний «Адмирал». Он в первый же свой сезон с минимальным бюджетом боролся за Кубок Гагарина, уступив в равной серии будущему чемпиону – «Магнитке».

Так что опыт работы в экстремальных условиях у них есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Александр Могильный покинул пост президента «Амура» в 2023 году, став почетным президентом клуба.

Кожевников раскритиковал «Амур»: «Как клуб с бюджетом под миллиард умудрился сесть в лужу? Менеджеры ведут Хабаровск в тупик. В одном из самых хоккейных городов России – атмосфера разочарования»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Кожевников
logoАнтон Курьянов
logoАлександр Радулов
logoСалават Юлаев
logoАлександр Могильный
logoКубок Гагарина
болельщики
logoЛокомотив
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