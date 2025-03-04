Штюцле сделал передачу в 11-й игре подряд, побив рекорд Гончара и Стоуна в «Оттаве»
Тим Штюцле набрал очки в 12 матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Оттавы» сделал 2 ассиста в игре против «Вашингтона» (4:5 Б).
Теперь на счету Тима Штюцле 63 (19+44) очка в 60 матчах сезона.
Он отметился передачей в 11-й игре подряд, побив рекорд «Оттавы». Штюцле превзошел достижения Марка Стоуна и Сергея Гончара (по 10 игр подряд с передачами).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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