Штюцле сделал передачу в 11-й игре подряд, побив рекорд Гончара и Стоуна в «Оттаве»

Тим Штюцле набрал очки в 12 матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Оттавы» сделал 2 ассиста в игре против «Вашингтона» (4:5 Б).

Теперь на счету Тима Штюцле 63 (19+44) очка в 60 матчах сезона.

Он отметился передачей в 11-й игре подряд, побив рекорд «Оттавы». Штюцле превзошел достижения Марка Стоуна и Сергея Гончара (по 10 игр подряд с передачами).