Штюцле набрал очки в 10-м матче подряд. Форвард идет первым в гонке бомбардиров «Оттавы», набрав 59 очков в 58 играх

Тим Штюцле набрал очки в десятом матче подряд.

Нападающий «Оттавы» отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (1:4).

23-летний немецкий хоккеист продлил серию с набранными очками до десяти матчей.

В этом сезоне Тим Штюцле набрал 59 (18+41) очков в 58 матчах чемпионата НХЛ. Он является лучшим бомбардиром команды, опережая Дрейка Батерсона, в активе которого 46 баллов.