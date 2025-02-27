Штюцле набрал очки в 10-м матче подряд. Форвард идет первым в гонке бомбардиров «Оттавы», набрав 59 очков в 58 играх
Тим Штюцле набрал очки в десятом матче подряд.
Нападающий «Оттавы» отметился голевой передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).
23-летний немецкий хоккеист продлил серию с набранными очками до десяти матчей.
В этом сезоне Тим Штюцле набрал 59 (18+41) очков в 58 матчах чемпионата НХЛ. Он является лучшим бомбардиром команды, опережая Дрейка Батерсона, в активе которого 46 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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