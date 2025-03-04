Якупов о своей игре за «Авангард»: «Расслабленности на льду нет и быть не может. Если что, тренер сразу выстегнет»

Наиль Якупов высказался о своей игре за «Авангард».

– Вы очень активно проводите последние матчи, иногда кажется, что бежите быстрее молодых. Поделитесь секретом, где находить мотивацию, когда вы уже гарантировали себе место в составе, а команда попала в плей-офф?

– А как вы себе это представляете? Разве я могу выходить и не использовать свои моменты? То же самое можно сказать и про любого другого хоккеиста. Пару раз выйдешь на лед просто покататься, без самоотдачи, и тебя просто не будет ни в этой, ни в другой команде.

Тут дело же не в попадании команды в плей-офф. Еще до него играть долго. Плюс сейчас я улучшаю свою игру. Хочу помочь партнерам и команде, принести пользу.

Если кто-то один из пятерки будет выпадать, вся игра будет рушиться, поэтому у нас такой расслабленности на льду нет и быть не может. Если что, тренер сразу выстегнет. Причем не только главный тренер, но и весь тренерский штаб может тебе все сказать, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .