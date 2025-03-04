Рид Буше об «Авангарде» при Ги Буше: «Стали играть гораздо агрессивнее. Теперь все знают, что делать на льду, у каждого есть роль. Хотим стать лучше как команда»

Рид Буше высказался об игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.

– Как изменилась игра «Авангарда» с приходом Ги Буше?

– Стали играть гораздо агрессивнее. Теперь все знают, что делать на льду, у каждого есть роль. Мы делаем большую работу на обеих сторонах площадки.

– Вы были в составе чемпионской команды, сейчас в раздевалке чувствуется похожая атмосфера?

– Стараемся верить в себя. Хотим стать лучше как команда. Каждый день на пути к плей-офф совершенствуем нашу игру, а там уже никто не знает, как все сложится, – сказал форвард «Авангарда » Рид Буше .