Рид Буше об «Авангарде» при Ги Буше: «Стали играть гораздо агрессивнее. Теперь все знают, что делать на льду, у каждого есть роль. Хотим стать лучше как команда»
Рид Буше высказался об игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.
– Как изменилась игра «Авангарда» с приходом Ги Буше?
– Стали играть гораздо агрессивнее. Теперь все знают, что делать на льду, у каждого есть роль. Мы делаем большую работу на обеих сторонах площадки.
– Вы были в составе чемпионской команды, сейчас в раздевалке чувствуется похожая атмосфера?
– Стараемся верить в себя. Хотим стать лучше как команда. Каждый день на пути к плей-офф совершенствуем нашу игру, а там уже никто не знает, как все сложится, – сказал форвард «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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