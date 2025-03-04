Мингачев об Овечкине: «С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьет и шьет, с любой позиции! Ему все по силам»
Тахир Мингачев высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» набрал 48 (31+17) очков в 45 играх сезона.
– Овечкин в свои 39 удивляет?
– С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьет и шьет, с любой позиции!
Вратари не могут его прочитать, ему все по силам, – сказал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости