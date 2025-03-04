Мингачев об Овечкине: «С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьет и шьет, с любой позиции! Ему все по силам»

Тахир Мингачев высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » набрал 48 (31+17) очков в 45 играх сезона.

– Овечкин в свои 39 удивляет?

– С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьет и шьет, с любой позиции!

Вратари не могут его прочитать, ему все по силам, – сказал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев.