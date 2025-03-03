Сыновья Овечкина сделали фото с Кучеровым и Василевским
Дети Александра Овечкина сделали фото с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.
Ранее «Кэпитас» проиграли «Тампе» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
После игры сыновья 6-летний Сергей Овечкин и 4-летний Илья Овечкин сделали фото с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.
«Сережа и Илюша продолжают собирать фото с суперзвездами НХЛ! На этот раз – с Кучем и Васей!» – сказал капитан «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости