Сыновья Овечкина сделали фото с Кучеровым и Василевским

Дети Александра Овечкина сделали фото с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

Ранее «Кэпитас» проиграли «Тампе » (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

После игры сыновья 6-летний Сергей Овечкин и 4-летний Илья Овечкин сделали фото с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

«Сережа и Илюша продолжают собирать фото с суперзвездами НХЛ ! На этот раз – с Кучем и Васей!» – сказал капитан «Вашингтона ».

Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом