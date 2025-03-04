Овечкин без очков в матче с «Оттавой»: 5 бросков, 1 хит, малый штраф и «минус 1» за 16:50 при 5:34 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Оттавой».

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:4 Б).

Сегодня 39-летний россиянин (16:50, 5:34 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ и 1 раз промахнулся.

Также он применил 1 силовой прием и получил малый штраф за удар соперника клюшкой по рукам. В серии буллитов не участвовал.

В текущем сезоне на счету Овечкина 48 (31+17) очков в 45 играх при полезности «плюс 17». За карьеру в рамках регулярок – 1598 (884+714) баллов в 1471 игре.

По числу заброшенных шайб в лиге Александр уступает только Уэйну Гретцки (894 в 1487).