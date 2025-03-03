Овечкин подарил клюшку с автографом Андерссону. Защитник «Калгари» помог Александру стать лучшим снайпером сезона-2018/19, помешав Драйзайтлю забить
Об этом рассказал журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис, приложив фото клюшки.
По итогам регулярного сезона-2018/19 капитан «Вашингтона» единолично возглавил список лучших снайперов лиги, забросив 51 шайбу и завоевав свой восьмой «Морис Ришар Трофи».
В том сезоне форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в своем последнем матче регулярки забил гол «Калгари» в первом периоде, эта шайба стала для него 50-й. Позже «Ойлерс» повели со счетом 3:1, что вынудило «Флэймс» снять вратаря Майка Смита.
За 51,4 секунды до конца основного времени Драйзайтль, находясь почти в центре площадки, бросил шайбу в пустые ворота с центра площадки. Однако защитник «Калгари» Расмус Андерссон отбил шайбу высоко поднятой клюшкой, не позволив Леону разделить звание лучшего снайпера сезона с Овечкиным.
Фото: x.com/EricFrancis
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