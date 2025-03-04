Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок в матче с «Айлендерс». Победа – 21-я в 44 играх

Игорь Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Айлендерс».

Вратарь «Рейнджерс » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:0).

В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 21 победа в 44 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.

Добавим, что матч на ноль стал для него 19-м в рамках регулярок. Он занимает 9-е место по их числу в истории клуба из Нью-Йорка.