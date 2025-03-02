Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своем голе в матче НХЛ.
На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.
Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс».
«Я знал, что сделаю это раньше Игоря», – сказал Илья Сорокин.
Напомним, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ранее заявлял о своем желании забить гол в НХЛ.
Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче с «Калгари», но бросок прошел мимо
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Итана Сирса
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