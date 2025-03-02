Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своем голе в матче НХЛ.

На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.

Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс ».

«Я знал, что сделаю это раньше Игоря », – сказал Илья Сорокин .

Напомним, вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин ранее заявлял о своем желании забить гол в НХЛ .

Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче с «Калгари», но бросок прошел мимо