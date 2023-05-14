Шестеркин о возможности забить гол: «Не скрываю, что будет очень приятно. Это не основная цель, но шанс должен предоставиться»

Игорь Шестеркин ответил на вопрос о шансе забить гол в НХЛ.

– В этом году вы едва не поразили ворота «Флориды». И все было рядом. Чего не хватило?

– Хладнокровия. Шайба-то легла очень удобно, никто не мешал. Но ничего, может быть, появится возможность в будущем.

Конечно, это не является основной целью, но шанс должен предоставиться. Я особо по этому поводу не переживаю, но не скрываю, что будет очень приятно.

– Если гол от вратаря – случайность, то ваши передачи под чужую синюю очень впечатляют. Скажите, а это уже обсуждается на собраниях перед матчем как фактор вашей игры? Грубо говоря, тренер, определяя схему, призывает учитывать ваши передачи?

– Нет-нет. На самом деле, должно совпасть несколько факторов, чтобы я сделал какую-то эффектную передачу.

Да, важно, что у соперника идет пересменка, но нужно понимать, а не «наелись» ли наши ребята.

Но прямо нет такого, что мы обсуждаем начало атаки с моим участием, – сказал голкипер « ».