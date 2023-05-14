Шестеркин о возможности забить гол: «Не скрываю, что будет очень приятно. Это не основная цель, но шанс должен предоставиться»
Игорь Шестеркин ответил на вопрос о шансе забить гол в НХЛ.
– В этом году вы едва не поразили ворота «Флориды». И все было рядом. Чего не хватило?
– Хладнокровия. Шайба-то легла очень удобно, никто не мешал. Но ничего, может быть, появится возможность в будущем.
Конечно, это не является основной целью, но шанс должен предоставиться. Я особо по этому поводу не переживаю, но не скрываю, что будет очень приятно.
– Если гол от вратаря – случайность, то ваши передачи под чужую синюю очень впечатляют. Скажите, а это уже обсуждается на собраниях перед матчем как фактор вашей игры? Грубо говоря, тренер, определяя схему, призывает учитывать ваши передачи?
– Нет-нет. На самом деле, должно совпасть несколько факторов, чтобы я сделал какую-то эффектную передачу.
Да, важно, что у соперника идет пересменка, но нужно понимать, а не «наелись» ли наши ребята.
Но прямо нет такого, что мы обсуждаем начало атаки с моим участием, – сказал голкипер «Рейнджерс».
1 комментарий