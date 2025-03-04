«Монреаль» может отказаться от обмена Эванса, если не получит удовлетворительное предложение (Пьер ЛеБрюн)

«Монреаль» может отказаться от обмена Джейка Эванса.

Ранее сообщалось , что «Канадиенс», вероятно, постараются обменять 28-летнего канадского форварда. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Судя по слухам, интерес к Джейку Эвансу весьма высок – звонков по нему поступает немало. Уверенный старт «Монреаля » после паузы [в НХЛ ] только добавляет интриги в ситуацию.

Как уже сообщалось ранее, «Канадиенс» дали понять, что готовы сохранить Эванса, если не получат удовлетворительное предложение. Пока что ситуация может сложиться в любом направлении», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн .

В этом сезоне Джейк Эванс набрал 28 (12+16) очков при полезности «плюс 2» в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.