«Монреаль» может отказаться от обмена Эванса, если не получит удовлетворительное предложение (Пьер ЛеБрюн)
«Монреаль» может отказаться от обмена Джейка Эванса.
Ранее сообщалось, что «Канадиенс», вероятно, постараются обменять 28-летнего канадского форварда. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
«Судя по слухам, интерес к Джейку Эвансу весьма высок – звонков по нему поступает немало. Уверенный старт «Монреаля» после паузы [в НХЛ] только добавляет интриги в ситуацию.
Как уже сообщалось ранее, «Канадиенс» дали понять, что готовы сохранить Эванса, если не получат удовлетворительное предложение. Пока что ситуация может сложиться в любом направлении», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
В этом сезоне Джейк Эванс набрал 28 (12+16) очков при полезности «плюс 2» в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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