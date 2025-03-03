«Нэшвилл» может обменять О’Райлли. Клуб выслушивает предложения по 34-летнему форварду (Пьер ЛеБрюн)

«Нэшвилл» может обменять Райана О’Райлли.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Клуб рассматривает предложения и готов к сделке, если получит устраивающую компенсацию.

В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 36 (14+22) очков в 57 матчах за «Предаторс » при полезности «минус 22».

Действующее соглашение О’Райлли со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,5 млн долларов рассчитано до 2027 года.

У Стэмкоса 0+0 и «минус 15» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»