«Нэшвилл» может обменять О’Райлли. Клуб выслушивает предложения по 34-летнему форварду (Пьер ЛеБрюн)
«Нэшвилл» может обменять Райана О’Райлли.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Клуб рассматривает предложения и готов к сделке, если получит устраивающую компенсацию.
В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 36 (14+22) очков в 57 матчах за «Предаторс» при полезности «минус 22».
Действующее соглашение О’Райлли со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,5 млн долларов рассчитано до 2027 года.
У Стэмкоса 0+0 и «минус 15» в 12 последних играх за «Нэшвилл». Он отправил шайбу в свои ворота в матче с «Айлендерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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