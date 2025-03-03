«Коламбус» может предложить новый контракт Проворову, если не получит весомого предложения об обмене защитника (Пьер ЛеБрюн)
Ранее сообщалось, что «Блю Джекетс» могут отказаться от обмена защитника Ивана Проворова. У 28-летнего россиянина летом истечет срок действия контракта с кэпхитом 6,75 миллиона долларов (у «Коламбуса» в ведомости 4,725 млн). Он может стать неограниченно свободным агентом.
«Коламбус» продолжает получать запросы по Ивану Проворову и остается открытым к переговорам, но на данном этапе предложение должно быть действительно весомым, чтобы «Блю Джекетс» решились обменять защитника, который станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона, особенно учитывая их текущее положение в зоне плей-офф.
Скорее всего, клуб попытается возобновить переговоры о новом контракте. Тем временем «Коламбус» продолжает поиски усиления в линию нападения», – написал инсайдер Пьер ЛеБрюн.
В текущем сезоне Проворов набрал 28 (7+21) очков в 60 матчах при полезности «плюс 11».
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