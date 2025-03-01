Серебряков о Ги Буше в «Авангарде»: «Мы поверили в него, начали следовать указаниям – это дало плоды. Он добавляет разные нюансы, предупредил, что будем поэтапно готовиться»
Вратарь перешел в «Авангард» из СКА по ходу этого сезона.
– Одновременно с вами Ги Буше возглавил «Авангард». Сразу удалось познакомиться?
– По приезде он провел полуторачасовое собрание, где мы познакомились и выслушали его тактику.
Нас готовили к его приезду, поэтому мы понимали, какой это профессионал. Мы поверили в него, начали следовать указаниям, в свою очередь, это дало свои плоды.
– Сейчас «Авангард» возглавляет Индекс силы среди команд КХЛ. Как удалось так быстро набрать ход?
– И Ги Буше, и мы, понимали, что сходу ничего не получится, потому что он многое поменял в нашей игре.
Тренер говорил, что нам понадобится месяц и даже больше, чтобы понять его систему. Он даже сейчас добавляет разные нюансы, сразу предупредил, что мы будем поэтапно ко всему готовиться.
Если бы он дал все сразу – в голове бы возник взрыв мозга. Ги Буше постепенно все объясняет, мы его слушаем и выполняем.
– Вы отлично показываете себя в Омске. В команде полное доверие?
– Да, когда тренерский штаб верит в тебя – это дает сил и мотивации. Я стараюсь всегда делать все возможное, чтобы команда одержала победу, – сказал Никита Серебряков.
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