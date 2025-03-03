«Витязь» проиграл «Торпедо» и потерял шансы на выход в плей-офф. У команды Десяткова 4 поражения подряд и 10-е место на Западе
«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф-2025.
Команда под руководством Павла Десяткова проиграла «Торпедо» (3:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 51 баллом после 61 матча. Клуб не вышел в плей-офф КХЛ.
«Торпедо» выиграло 7 из 10 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова набрала 68 очков в 61 игре и идет 8-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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