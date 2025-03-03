«Витязь» проиграл «Торпедо» и потерял шансы на выход в плей-офф. У команды Десяткова 4 поражения подряд и 10-е место на Западе

«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф-2025.

Команда под руководством Павла Десяткова проиграла «Торпедо» (3:4) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Витязь » занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 51 баллом после 61 матча. Клуб не вышел в плей-офф КХЛ.

«Торпедо » выиграло 7 из 10 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова набрала 68 очков в 61 игре и идет 8-й на Западе.