Глазов о 7-м месте СКА: «С таким финансированием и составом клуб должен показывать другие результаты. Команда в ступоре, игры нет»
Команда под руководством Романа Ротенберга занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 71 балл после 61 игры. Петербургский клуб потерпел 4 поражения подряд.
– Что происходит в СКА, нам, хоккейным ветеранам, сложно сказать. Имея такое финансирование, такой состав, команда должна играть в совершенно другой хоккей и показывать другие результаты. А почему они так играют, непонятно.
Если бы знать ситуацию в команде, кто там что говорит, как она управляется. Видно только, что ничего не меняется уже который месяц. Я даже не знаю, кому там задавать вопросы, главному тренеру или его помощникам.
Игры-то нет. Я за армейцев Петербурга переживаю, так как выступал за эту команду. Хочется им помочь каким-то советом, подсказкой.
– Вам непонятно, кем управляется СКА?
– Можно и так сказать. «Спартаком» ясно, кто управляет, минским «Динамо» – тоже, как и московским. ЦСКА вылез сейчас из тупика. Сдвиги есть в этих командах, звенья есть, они похожи на команды.
А СКА, такое впечатление, в каком-то ступоре. И место занимает неподобающее для себя в таблице Западной конференции.
Еще чуть-чуть, и его догонит «Торпедо». А возможности у этих команд совершенно разные, – сказал бывший защитник СКА и ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.
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