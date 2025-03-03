Гусев забросил 50-ю шайбу за «Динамо». Никита с 242 голами делит с Широковым 6-е место в списке лучших снайперов в истории КХЛ
Никита Гусев забросил 50-ю шайбу в составе московского «Динамо».
Команда под руководством Алексея Кудашова принимает «Автомобилист» (3:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард «Динамо» Никита Гусев открыл счет в этом матче и отметился результативной передачей. Гол стал для 32-летнего форварда 50-м в составе бело-голубых.
Кроме того, Гусев разделил с форвардом «Сибири» Сергеем Широковым 6-е место в списке лучших снайперов в истории КХЛ. У обоих игроков по 242 гола.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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