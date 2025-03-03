Морозов вручил памятные медали Крикунову и Еременко перед матчем «Динамо» с «Автомобилистом»
Алексей Морозов вручил памятные медали Владимиру Крикунову и Александру Еременко.
«Динамо» принимает «Автомобилист» (4:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Перед началом игры президент КХЛ Алексей Морозов вручил памятные медали Владимиру Крикунову и Александру Еременко.
Напомним, Крикунов был главным тренером московского «Динамо» (2004-2008) и ряда других российских и зарубежных клубов. Под его руководством бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2004/05. Кроме того, с 2004 по 2006 год Крикунов работал в сборной России, которую привел к бронзовым наградам чемпионата мира – 2005.
Александр Еременко – вратарь, двукратный чемпион мира (2008, 2009), шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России. Он занимает второе место по количеству побед среди всех вратарей в истории КХЛ (231).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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