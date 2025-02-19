Десятков о борьбе «Витязя» за плей-офф: «Пока теоретические шансы не пропали. Выходим на каждый матч побеждать»

Павел Десятков оценил шансы «Витязя» на выход в Кубок Гагарина.

Тренер подмосковного клуба высказался после поражение от минского «Динамо » (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ .

– Не хотелось бы банальные вещи эти говорить. Про несвежесть нашу или еще что-то. Да, четвертая игра через день. Да, соперник после паузы. Но мы сегодня очень много сделали индивидуальных ошибок, которые привели к голам в наши ворота. И вообще очень много ошибались.

Не знаю, связано ли это с усталостью и утомлением. Возможно. Но, опять же, встает вопрос о реализации первого периода, когда есть моменты, есть большинство, когда нужно забивать. И таких моментов достаточно много было. В принципе, если так брать течение игры. А так, в целом, наверное, сказалась все равно эта выездная серия.

– Команда уже практически потеряла шансы на выход в плей-офф.

– Мы конкретно выходим на каждый матч, пытаемся побеждать, пытаемся навязывать борьбу сопернику. Есть локальные задачи, которые нужно решать. Это победа в каждом матче, занять место как можно выше. Но пока теоретические шансы, хоть это все и слова, не пропали еще, не потеряли мы. Значит, борьба идет за зону плей-офф, – сказал Десятков.