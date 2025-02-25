Пашков о «Торпедо»: «С уважением отношусь к Ларионову, поэтому позволяю себе его покритиковать, посоветовать поступиться принципами. Ему пока не удается сделать клуб более взрослым»
– Кто на Западе способен остановить «Локомотив»?
– В конференции после Ярославля идет ровная шестерка – «Спартак», московское и минское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Северсталь», чемпионат она проводит неровно.
Но в первом раунде Ярославль практически наверняка выходит на «Торпедо». С большим уважением отношусь к Игорю Ларионову, поэтому иногда позволяю себе его покритиковать, напомнить о письме Нины Андреевой, посоветовать поступиться какими-то своими принципами и что-то поменять в своей системе.
К сожалению, пока Игорю не удается сделать «Торпедо» более взрослым, да и ресурсы у него в общем-то ограниченные. В такой расстановке в первом раунде у «Локомотива» с таким удобным по стилю соперником вряд ли возникнут какие-то проблемы, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
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