Разин о Зернове: «Выступление оставляет желать лучшего. Читает игру, но не ту книгу. Хотелось бы, что он пересмотрел отношение к игре»
Нападающий «Металлурга» набрал 17 (9+8) очков в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Денис Зернов сыграл не так много плюс сезон у него тяжелый. Можно ли это связать с травмой, которую он получил еще в прошлом сезоне в плей‑офф?
– От травмы он уже вылечился. Его функциональное, физическое состояние не вызывает сомнений. Но его выступление оставляет желать лучшего.
Скажу по секрету, когда в Омске он мог выручить и остаться на том месте, откуда забрасывались нам голы, и угроза воротам минимизировалась, он сказал: «Вы смотрели финал Канада – США, где Мэттьюс также уехал, а Макдэвид забил?». Пока у Дениса сезон такой.
Он читает игру, но не ту книгу. Хотелось бы, что он пересмотрел свое отношение к игре.
Мы поставили его к ребятам, которые хорошо отрабатывают в меньшинстве. Денис – мастеровитый игрок, может исполнить момент, но его хочется встряхнуть до плей‑офф, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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