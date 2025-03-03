«Если для прессы главное – отменить рукопожатия и отругать СКА, то у КХЛ большие проблемы. Обсуждаются никчемные вопросы». Пашков об уровне дискуссии в хоккее
– Не раз говорил о том, что нам нужна серьезная дискуссия о нашем хоккее и направлениях его развития. По очень многим вопросам – предсезонный период, календарь, баланс игр и тренировок, лимит на легионеров и так далее.
К сожалению, такой дискуссии мы не видим. Прошел турнир четырех наций, где команды показали интересный, атакующий хоккей. Был виден яркий контраст с некоторыми клубами КХЛ, до сих пор играющими от обороны. Казалось бы, вот актуальная и глубокая тема для анализа!
Но нет, у нас обсуждаются мелкие, а порой и просто никчемные вопросы. Если для хоккейной прессы главное – отменить рукопожатия и отругать СКА, то у КХЛ большие проблемы.
– Рукопожатия и СКА – это не темы?
– Послушайте, СКА – самый посещаемый клуб лиги, который в этом сезоне открыл для нашего хоккея много молодежи, это уже большие плюсы. Да, результаты у команды пока средние, но откуда одна краска – и истерия?
Вопрос отмены рукопожатий – вообще абсурдный. Он интересен только небольшой группе «реформаторов», которые умеют только одно – копировать и разрушать. Они искренне думают, что как только мы отменим рукопожатия, то сразу начнем играть как в НХЛ или на турнире наций. Смешно! – сказал олимпийский чемпион.
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