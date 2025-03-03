40-летний Сутер хочет продолжить карьеру в следующем сезоне. Защитник проводит в среднем по 20:14 за матч в «Сент-Луисе»

40-летний Райан Сутер хочет продолжить карьеру в следующем сезоне.

Защитник «Сент-Луиса » сказал об этом в интервью на ютуб-канале клуба.

В нынешнем сезоне Сутер провел 62 матча и набрал 12 (1+11) очков при полезности «плюс 6» и среднем игровом времени 20:14.

Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 775 тысяч долларов рассчитано до конца июня 2025 года.

На счету хоккеиста 1506 матчей и 693 (106+587) очка в регулярных чемпионатах НХЛ.